удобный графический интерфейс

Не требует root. Работает с любыми Android устройствами. Умеет делать с приложениями почти все, о чем вы мечтали.

Производительность

Отключение нежелательных приложений снизит нагрузку на процессор и освободит оперативную память.

Батарея

Некоторые приложения плохо оптимизированы. Отключите их, чтобы ваше устройство держало заряд дольше!

Больше возможностей!

Делайте скриншоты, меняйте разрешение экрана и скрывайте значки в статус-баре. И не только.

ADB AppControl - это новая и удобная программа для ПК, которая позволит вам легко управлять приложениями на Android устройстве при помощи adb. Требуется ли вам отключить предустановленные приложения, или установить свои – она с легкостью справится с этой задачей, а в интуитивно понятном интерфейсе программы без проблем разберется каждый.

Системные требования: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 и .NET Framework 4.6 или выше.

* Из-за ограничений Android системные приложения не могут быть окончательно удалены и их apk-файлы останутся в системе. Не существует способа удалить их без root-привелегий. Эти приложения не будут запускаться и работать - для операционной системы они не установлены.

Возможности:

Управление приложениями

Отключение и удаление приложений без root

Установка пользовательских приложений

Полная поддержка сплитов (apks)

Сохранение apk-файлов установленных приложений

Менеджер разрешений для приложений

Сохранение и загрузка списков-пресетов приложений

Быстрый поиск приложений в Google Play, ApkMirror, F-Droid и других

Полезные инструменты

Отображение информации об устройстве

Изменение разрешения экрана

Скрытие значков статус-бара

Возможность удаленного управления устройством

Виртуальные кнопки громкости, питания, камеры и навигации

Создание скриншотов экрана устройства

Перезагрузка в recovery и bootloader

Дополнительно

Консоль ADB с избранными командами

Поддержка fastboot

Запись логов logcat

Автоматическая выдача разрешений для популярных приложений (Tasker, Battery Stats и других)

Простая передача файлов на устройство

Расширенные настройки

И много других возможностей сейчас и в будущем!

Загрузите автоматический установщик или классический zip-архив

Скачать ADB AppControl 1.8.0
УстановщикZip-Архив
Скачать ACBridge.apkКак работать с программой?Переводы на другие языкиКонтр.суммыИстория изменений

Загружая и используя программное обеспечение "ADB AppControl" вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с Условиями Использования и Политикой Конфиденциальности.

Забудьте о командной строке!

К вашим услугам удобный список со всеми установленными приложениями и вам больше не нужны права root чтобы управлять ими! Удаляйте, отключайте и устанавливайте приложения. Управляйте разрешениями и настройте ваше устройство так, как вы этого хотите.

Очистка от bloatware

Программа предлагает несколько уровней очистки от нежелательных приложений для начинающих и опытных пользователей. Это поможет улучшить автономность и производительность вашего Android-устройства, а также обезопасить ваши личные данные.

Больше возможностей

Изменяйте разрешение экрана, скрывайте надоедливые значки в статус-баре, делайте скриншоты и удаленно управляйте вашим устройством. А если вы еще не забыли о командной строке, для вас есть удобная консоль. В ADB AppControl много возможностей, которые вам понравятся!

Хотите еще больше возможностей?

Станьте спонсором проекта и получите доступ к Расширенной Версии с новыми крутыми возможностями. Очистка от bloatware, выбор темы дизайна, пакетная установка приложений и многое другое сейчас и в будущих обновлениях!

Поддержать проект