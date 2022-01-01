ADB AppControl - это новая и удобная программа для ПК, которая позволит вам легко управлять приложениями на Android устройстве при помощи adb. Требуется ли вам отключить предустановленные приложения, или установить свои – она с легкостью справится с этой задачей, а в интуитивно понятном интерфейсе программы без проблем разберется каждый.

Системные требования: Windows 7, 8, 8.1, 10, 11 и .NET Framework 4.6 или выше.

* Из-за ограничений Android системные приложения не могут быть окончательно удалены и их apk-файлы останутся в системе. Не существует способа удалить их без root-привелегий. Эти приложения не будут запускаться и работать - для операционной системы они не установлены.