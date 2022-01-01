Загрузите автоматический установщик или классический zip-архив
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К вашим услугам удобный список со всеми установленными приложениями и вам больше не нужны права root чтобы управлять ими! Удаляйте, отключайте и устанавливайте приложения. Управляйте разрешениями и настройте ваше устройство так, как вы этого хотите.
Программа предлагает несколько уровней очистки от нежелательных приложений для начинающих и опытных пользователей. Это поможет улучшить автономность и производительность вашего Android-устройства, а также обезопасить ваши личные данные.
Изменяйте разрешение экрана, скрывайте надоедливые значки в статус-баре, делайте скриншоты и удаленно управляйте вашим устройством. А если вы еще не забыли о командной строке, для вас есть удобная консоль. В ADB AppControl много возможностей, которые вам понравятся!
Станьте спонсором проекта и получите доступ к Расширенной Версии с новыми крутыми возможностями. Очистка от bloatware, выбор темы дизайна, пакетная установка приложений и многое другое сейчас и в будущих обновлениях!